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03 июня, 15:55

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Эксперт Прокофьев: из шелковицы лучше всего делать джемы и варенье

Эксперт рассказал о лучшем применении шелковицы

Фото: 123RF.com/loft39studio

Лучше всего шелковица подходит для приготовления джемов, варенья, соусов к мясу и мороженого. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил историк кулинарии Антон Прокофьев.

Он назвал эту ягоду достаточно проблемной, так как ее трудно перевозить и невозможно долго хранить после созревания. Из-за трудностей с транспортировкой шелковица стоит дорого. Кроме того, она может сильно пачкать одежду.

Прокофьев отметил, что шелковица очень сладкая и сочная, поэтому подходит далеко не для всех блюд. Например, ее нельзя нарезать и положить в салат, как клубнику, потому что она растечется.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова сообщила о необходимости контролировать порции черешни при диабете и инсулинорезистентности из-за большого содержания в ней фруктозы. Кроме того, эта ягода может оказывать слабительный эффект.

По словам специалиста, подходящей порцией для взрослого человека считается 150–300 граммов черешни в день. Это около 10–20 средних ягод.

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