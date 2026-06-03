СФ одобрил закон о лишении свободы за подделку справок об отсутствии ВИЧ

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На пленарном заседании Совфед одобрил закон о введении уголовной ответственности за подделку, продажу и использование фиктивных документов об отсутствии опасных заболеваний, включая ВИЧ.

Согласно закону, за указанные преступления предусмотрены следующие виды наказания:



ограничение свободы на срок до 3 лет с возможным штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей;

принудительные работы на срок до 4 лет с аналогичным штрафом или лишение свободы на срок до 4 лет с таким же штрафом.

За аналогичные преступления в отношении справок об отсутствии опасных для окружающих инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ, предусмотрены более строгие меры наказания:



ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет;

принудительные работы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Вместе с тем размер возможного штрафа составит от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона по противодействию нелегальной миграции и защите граждан России. Законопроектом предлагается установить для мигрантов единый срок прохождения медицинского освидетельствования – в течение 30 календарных дней со въезда в страну.