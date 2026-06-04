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04 июня, 15:17

Шоу-бизнес

Певица Валерия опровергла слухи о разводе с Иосифом Пригожиным

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин опубликовали в соцсетях совместное видео, опровергнув слухи о расставании в своем телеграм-канале.

До этого в Сети появилась информация, что пара якобы начала делить совместное имущество.

"Друзья, что ж такое пишут-то? Что мы, оказывается, имущество делим, разводимся. Ты разводишься со мной, нет?" – задалась вопросом артистка.

Кроме того, певица посоветовала не обращать внимания на сплетни и указала на то, что нужно верить только информации "от первого лица", поскольку многие люди используют чужие имена, чтобы привлечь к себе внимание.

Валерия и Пригожин поженились в 2004 году. Певица признавалась, что продюсер "подкупил" ее своей искренностью, кроме того, он делал все, чтобы угодить своей избраннице.

Подписчики Валерии, в свою очередь, поддержали исполнительницу и пожелали супругам счастливой семейной жизни.

Ранее появились слухи о том, что актриса Джессика Бил приняла решение развестись с певцом Джастином Тимберлейком. Одной из причин стало то, что он редко бывает дома и не помогает с детьми. При этом в СМИ сообщали, что певец хочет сохранить брак – например, решил не ходить на вечеринки, чтобы уделять семейной жизни все внимание.

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