В МИД РФ назвали угрозы Подоляка к Лукашенко доказательством нацистской сути Киева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФ заявил, что угрозы советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко еще раз подтверждают нацистский характер киевского режима.

"Чего еще ожидать от нацистского режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне", – сказал дипломат.

Галузин заявил, что киевские власти в очередной раз подтвердили свой статус террористов, нацистов и преступников. Он выразил уверенность, что белорусские союзники фиксируют каждое такое проявление, полностью осознают его суть и принимают необходимые решения.

Ранее Лукашенко предупредил о последствиях военной атаки на Белоруссию. Также он прокомментировал заявления о том, что Украина определила 500 целей на территории республики для потенциальных ударов в случае вступления Минска в конфликт. Президент подчеркнул, что у Белоруссии есть "одна очень серьезная цель" с точными координатами.

