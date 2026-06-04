В Одинцове запустят кольцевой маршрут проекта "Москва – область"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Одинцове появился кольцевой маршрут проекта "Москва – область". С 6 июня автобусы № 1339 пойдут по новому расписанию без обязательной высадки пассажиров и длительного отстоя на конечной, сообщил столичный Дептранс.

Ранее автобусы после прибытия на остановку "Улица Маршала Бирюзова" завершали рейс, высаживали всех пассажиров и отправлялись на короткий отстой. Затем транспорт вновь проходил по кольцевому участку и только после этого следовал в сторону Москвы.

После изменения схемы движения автобусы будут выполнять один круг по улицам Маршала Жукова, Садовой, Северной и Маршала Бирюзова, а затем без обязательной высадки пассажиров и отстоя сразу отправляться обратно к станции метро "Парк Победы".

Благодаря нововведению пассажирам больше не придется ориентироваться на информацию на табло и выбирать конкретный автобус для поездки в Москву.

На маршруте продолжит действовать зональная тарифная система. Стоимость поездки зависит от расстояния, которое проехал пассажир. При этом максимальная стоимость проезда рассчитывается за полный круговой маршрут от станции метро "Парк Победы" через остановку "Магазин "Маринка" и обратно до метро.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы не только открываем новые пригородные маршруты, которые соединяют столицу с ближайшим Подмосковьем, но и совершенствуем уже существующие", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Заммэра добавил, что ранее кольцевая зональная тарифная система уже была внедрена на пяти пригородных направлениях в Химках, Красногорске и Долгопрудном. Теперь такой формат работы распространяется и на маршрут № 1339 в Одинцове, который был запущен в марте этого года. С момента запуска пассажиры совершили на маршруте около 500 тысяч поездок.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что работа трех трамвайных маршрутов сократилась по выходным дням с 23 мая. В частности, трамваи № 4 будут курсировать с 23:26 от Курского вокзала только до станции метро "Сокольники". Кроме того, последний рейс трамвая № 43 уедет от МЦК "Угрешская" в 23:28, а от "Сокольников" – в 23:57.

При этом трамваи № 50 отправятся от станции метро "Авиамоторная" с 23:25 и проследуют лишь до Каланчeвской улицы. С 24 мая на маршруте Т2 последние трамваи будут проезжать через центр в 23:48 от станции метро "Чертановская", а в 00:07 – от МЦД "Новогиреево". После этого транспорт будет курсировать в объезд центра через станции "Пролетарская" и "Площадь Ильича".