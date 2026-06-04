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04 июня, 15:14

Экономика

Российские студенты смогут создавать цифровые модели технологических процессов

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Российские студенты смогут создавать и тестировать цифровые модели технологических процессов. Соответствующее соглашение о партнерстве подписали "Газпром нефть" и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина на полях ПМЭФ.

"Губкинский университет одним из первых начал внедрять технологии цифровых двойников в образовательные процессы, наши научные коллективы ведут исследования в области цифровых моделей, позволяющих повысить эффективность нефтедобычи и нефтепереработки. Это одно из самых перспективных направлений. Сотрудничество с предприятиями имеет здесь критическое значение, поэтому партнерство с "Газпром нефтью" – важный шаг", – рассказал ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Виктор Мартынов.

Компания и университет будут совместно развивать цифровые решения для управления производством в нефтепереработке. Для этого "Газпром нефть" разработает учебные стенды для работы с современными промышленными системами, на которых студенты смогут создавать и тестировать цифровые модели технологических процессов. Партнеры сформируют библиотеку цифровых моделей для повышения эффективности производства с фокусом на технологиях искусственного интеллекта и цифровых двойников.

Еще одно направление сотрудничества – подготовка специалистов нового поколения, обладающих компетенциями на стыке инженерии и цифровых технологий. Кроме того, студенты смогут проходить практику и создавать дипломные проекты в инженерных центрах компании. В столице выпускники учебного заведения смогут продолжить карьеру на производстве Московского НПЗ.

Как отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер, партнерство позволит ускорить внедрение ИТ-решений для непрерывного повышения эффективности и безопасности производства, а также сформировать новое поколение специалистов для нефтепереработки, способных создавать и внедрять цифровые решения в технологические процессы.

В Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня проходит XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026). В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В рамках ПМЭФ-2026 запланировано более 150 сессий, объединенных по тематическим направлениям.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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