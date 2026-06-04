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04 июня, 15:43

Происшествия

Здание колледжа в Старобельске не подлежит восстановлению после атаки ВСУ

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Атакованное украинскими беспилотниками здание педагогического колледжа в Старобельске полностью разрушено и не может быть восстановлено в прежнем виде. Об этом ТАСС заявил глава ЛНР Леонид Пасечник на полях ПМЭФ-2026.

Он рассказал, что на этом месте появится новый корпус учебного заведения. Это должно быть современное и комфортное здание.

Глава ЛНР пояснил, что в ходе встречи с Владимиром Путиным было решено построить колледж на этом же месте в память о погибших студентах. Он отметил, что профессия учителя очень важна, поэтому учебное заведение обязательно восстановят для воспитания будущих педагогов.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате атаки погиб 21 ребенок, еще более 60 пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

Путин попросил доложить о лечении пострадавших при теракте в Старобельске

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Сюжеты: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР , ПМЭФ-2026
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