Правительство Москвы и Росреестр упростят оформление недвижимости в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы и Росреестр подписали дорожную карту о сотрудничестве, направленном на оптимизацию процессов кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость в столице, а также на повышение капитализации городских территорий. Соглашение было заключено на ПМЭФ-2026, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Москва активно внедряет цифровые технологии в строительной отрасли, поскольку современные решения ускоряют доступ к информации и делают государственные сервисы более удобными для граждан.

"Подписание дорожной карты между правительством Москвы и Росреестром станет еще одним шагом к развитию современных цифровых возможностей. Совместная работа позволит повысить уровень удовлетворенности у всех категорий заявителей при оформлении прав на недвижимое имущество, а также популяризировать использование электронных услуг Росреестра", – добавил вице-мэр.

Дорожная карта направлена на стратегическое взаимодействие в информационной сфере. Это в том числе позволит улучшить предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере недвижимости в мегаполисе.

В свою очередь, руководитель Росреестра Олег Скуфинский уточнил, что на данный момент главной задачей организации является повышение капитализации территорий страны в соответствии с поручением Владимира Путина. Для этого реализуется комплекс мероприятий, включая взаимодействие с главами субъектов страны.

"Масштабная работа будет способствовать эффективному управлению земельными ресурсами и недвижимостью, развитию инвестиционной привлекательности территорий, росту благосостояния граждан, повышению уровня жизни за счет строительства жилья и создания комфортной городской среды. Москва является лидером в стране по реализации этих процессов", – уточнил Скуфинский.

Подписание стратегического документа откроет новые возможности для углубления и расширения взаимодействия между Росреестром и столичными властями. Сотрудничество в этом направлении началось еще в 2020 году. В обновленный план включены задачи по кадастровой оценке, увеличению капитализации городских территорий, наполнению Единого государственного реестра недвижимости актуальными данными, а также по интеграции цифровой платформы "Национальная система пространственных данных" с цифровыми сервисами правительства Москвы.

По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, стороны уже согласовали и разработали совместный план действий. Они будут обмениваться информацией и опытом при внедрении инновационных технологий, а также совместно разрабатывать и интегрировать современные цифровые продукты и решения. Кроме того, планируется проведение ряда мероприятий, направленных на обмен экспертизой и передовыми практиками, что должно повысить эффективность их совместной работы.

Документ предусматривает обеспечение кадастрового учета и регистрацию прав на жилую недвижимость и социально значимые объекты, осуществляемые в электронном формате в течение одного рабочего дня. Также в рамках соглашения для участников спецоперации и их близких будут организованы консультации по вопросам земельных и имущественных услуг.

В настоящее время в столице более 90% строительных процессов переведены в цифровой формат. Через интернет можно получить градостроительную документацию, сопровождение строительного проекта на всех стадиях его реализации, а также доступ к другим необходимым процедурам. Для города это имеет ключевое значение для обеспечения стабильности выполнения инфраструктурных планов. Прозрачность и цифровизация всех процессов значительно упрощают контроль сроков, оперативное решение возникающих вопросов и координацию работы множества участников.

Ранее сообщалось, что российские власти в 2026 году намерены уточнить требования к земельным участкам, которые включаются в границы территории садоводства, а также упростить процесс оформления прав на общее имущество садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Уточнялось, что разработкой поправок занимается Росреестр.