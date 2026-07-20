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20 июля, 19:11

Мэр Москвы

Собянин: восемь летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Фото: mil.ru

Силы ПВО министерства обороны уничтожили восемь вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал, что минувшей ночью Московская область подверглась массированному налету дронов. Атака продолжалась с вечера 19 июля до раннего утра 20 июля. Всего было зафиксировано более 400 целей. Основную часть удалось сбить на дальних подступах, еще 85 – на подлете к городу.

На фоне беспилотной атаки ограничительные меры также вводились в столичных аэропортах, однако позднее были отменены. На данный момент авиагавани работают в штатном режиме.

Число пострадавших от атак БПЛА в Подмосковье выросло до 61 человека

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