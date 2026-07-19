Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Белгородом выросло до 5 человек

Фото: depositphotos/sudok1

Число пострадавших в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус в поселке Дубовое Белгородской области увеличилось до пяти. Об этом сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

Об атаке стало известно вечером 18 июля. В оперштабе уточнили, что 16-летняя девушка находится на стационарном лечении в детской областной клинической больнице. Кроме того, двое мужчин госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода, один из них – в тяжелом состоянии.

Еще две пострадавшие после оказания медицинской помощи отпущены домой. Также известно, что в результате атаки погиб мужчина.

Ранее украинские БПЛА атаковали четыре многоквартирных дома в Курске. Жильцов этих домов эвакуировали. Известно об одной пострадавшей. Она получила акубаротравму из-за взрывной волны. Женщине оказали первую помощь, решается вопрос о ее госпитализации. Также повреждения получили автомобили.

