Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 15:23

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после аварии под Красноярском с участием автобуса

Фото: MAX/"МВД 24"

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после аварии с участием автобуса в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Авария произошла днем 18 июля на 5-м километре дороги Маганск – Береть – Урман. По предварительным данным, 70-летний водитель автобуса Hyundai не справился с управлением и съехал в кювет по ходу движения.

В момент ДТП в салоне находились 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет. Никто из них не пострадал.

В региональном главке МВД уточнили, что инцидент произошел всего в 100 метрах от детского оздоровительного лагеря "Космос", куда направлялся автобус. После аварии дети самостоятельно пешком дошли до места отдыха.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика