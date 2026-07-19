Уголовное дело возбуждено после аварии под Красноярском с участием автобуса

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Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после аварии с участием автобуса в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Авария произошла днем 18 июля на 5-м километре дороги Маганск – Береть – Урман. По предварительным данным, 70-летний водитель автобуса Hyundai не справился с управлением и съехал в кювет по ходу движения.

В момент ДТП в салоне находились 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет. Никто из них не пострадал.

В региональном главке МВД уточнили, что инцидент произошел всего в 100 метрах от детского оздоровительного лагеря "Космос", куда направлялся автобус. После аварии дети самостоятельно пешком дошли до места отдыха.

