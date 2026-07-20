Собянин: средства ПВО сбили еще 11 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 11 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы в ночь на понедельник, 20 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Собянин заявил о ликвидации 27 БПЛА, летевших на столицу. Всего на данный момент силы ПВО сбили 38 дронов.

В связи с информацией об атаке дронов воздушные столичные авиагавани Внуково и Домодедово временно ввели ограничения на работу. Рейсы выполняются только по согласованию с компетентными органами.