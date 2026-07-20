Россия выслала итальянского военного атташе в ответ на действия Рима

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Москва приняла решение выслать итальянского военного атташе и его помощника. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подтвердила, что высылка стала ответной мерой.

Рим выслал двух военных атташе посольства России 9 июля. В российском внешнеполитическом ведомстве тогда сообщили, что Москва подготовит ответ на решение итальянской стороны.

Ранее в министерство иностранных дел РФ был вызван посол ФРГ Александер Ламбсдорф. Данный шаг последовал за аналогичным вызовом российского дипломата Сергея Нечаева в МИД Германии. Поводом для демарша Берлина стали бездоказательные обвинения Москвы в организации кибератак, которые российская сторона последовательно отвергает.