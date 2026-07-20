Открытое горение в ЖК "Дом на Страстном бульваре" ликвидировано

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Открытое горение в жилом комплексе "Дом на Страстном бульваре" в Тверском районе ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Пожар возник на крыше 8-этажного жилого комплекса 20 июля. Его площадь достигла 400 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. Вскоре возгорание на кровле и мансардном этаже локализовали.

Из здания эвакуировали 20 человек. В результате никто не пострадал.

Предварительной причиной возгорания названы нарушения норм пожарной безопасности при строительных работах. На время тушения пожара движение перекрывали по улице Большой Дмитровке до Страстного бульвара.

