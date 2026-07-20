Marvel показала трейлер новых "Мстителей" с Доктором Думом

Видео: Х/Marvel Studios

Компания Marvel Entertainment представила трейлер фильма "Мстители: Доктор Дум". Премьера фильма запланирована на 18 декабря 2026 года.

В трейлере появились уже знакомые зрителям персонажи Marvel, в том числе Человек-муравей, Зимний солдат, Тор, герои "Фантастической четверки", а также Люди-Икс.

Фильм станет продолжением картины "Мстители: Финал", которая вышла в 2019 году. В центре сюжета новой ленты окажется противостояние героев с Доктором Думом.

Ранее сообщалось, что показ фильма "Одиссея" Кристофера Нолана оказался под вопросом в Москве из-за отсутствия удостоверения для проката. В сетях "Космик" и "Каро" заявили, что картина не вышла в официальный прокат, а в "Москино" подчеркнули, что не работают с "теневыми" релизами. В Минкультуры РФ сообщили, что заявка на прокатное удостоверение не поступала.

Мировая премьера состоялась 6 июля в Лондоне, в широкий прокат фильм вышел 17 июля и за первый уик-энд собрал 264,1 миллиона долларов, что стало лучшим стартом сборов в карьере режиссера.