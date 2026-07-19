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19 июля, 20:55

Политика

ВС РФ поразили пять резервуаров с ГСМ для ВСУ под Одессой

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили под Одессой пять резервуаров с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что ВС РФ при помощи противокорабельных ракет "Оникс", крылатых ракет воздушного базирования и барражирующих боеприпасов поразили резервуары в 15 километрах от порта Одессы в районе населенного пункта Новые Беляры.

Кроме того, российской армии удалось поразить два морских судна типа "балкер" и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ осуществляли запуск ударных БПЛА и безэкипажных катеров.

Ранее ВС РФ смогли уничтожить склады горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области. Также был поражен склад на территории масложиркомбината в Запорожье. Цели использовались для снабжения ВСУ.

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