19 июля, 20:55Политика
ВС РФ поразили пять резервуаров с ГСМ для ВСУ под Одессой
Фото: MAX/"Минобороны России"
Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили под Одессой пять резервуаров с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что ВС РФ при помощи противокорабельных ракет "Оникс", крылатых ракет воздушного базирования и барражирующих боеприпасов поразили резервуары в 15 километрах от порта Одессы в районе населенного пункта Новые Беляры.
Кроме того, российской армии удалось поразить два морских судна типа "балкер" и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ осуществляли запуск ударных БПЛА и безэкипажных катеров.
Ранее ВС РФ смогли уничтожить склады горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области. Также был поражен склад на территории масложиркомбината в Запорожье. Цели использовались для снабжения ВСУ.
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