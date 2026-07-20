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20 июля, 14:37

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Fox Sports: рэпер Дрейк проиграл 1,5 млн долларов из-за ставки на Аргентины в финале ЧМ

Рэпер Дрейк проиграл 1,5 млн долларов из-за ставки на Аргентины в финале ЧМ – СМИ

Фото: AP Photo/Invision/Arthur Mola

Канадский рэпер Дрейк потерял 1,5 миллиона долларов из-за ставки на победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает телеканал Fox Sports.

Журналисты напомнили, что ранее рэпер опубликовал на своей странице в одной из соцсетей пост, в котором рассказал о ставке на аргентинцев. По данным СМИ, Дрейк не только лишился 1,5 миллиона долларов в качестве своей ставки, но и упустил возможность получить 5 миллионов долларов в случае победы сборной Аргентины.

Этот случай стал еще одним в перечне громких провалов рэпера, которые в СМИ уже прозвали "Проклятьем Дрейка". Оно предполагает, что любая команда или спортсмен, которым исполнитель публично выражает поддержку, обречены на провал.

Один из пользователей соцсетей в комментариях предположил, что, если Дрейк на что-то делает ставку, остальным нужно ставить на противоположное. Другие комментаторы обратили внимание, что в таком случае Аргентина точно проиграет, а также пожелали удачи Испании.

Тем не менее в 2022 году в финале ЧМ-2022 по футболу Дрейк поставил на победу Аргентины в матче против Франции, что позволило ему выиграть миллион долларов.

В финале ЧМ-2026 по футболу Испания обыграла Аргентину. Испанская команда одержала победу над Аргентиной с минимальным счетом 1:0. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый на 106-й минуте. Автором "золотого" мяча стал нападающий Ферран Торрес, отличившийся во втором дополнительном тайме.

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