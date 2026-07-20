Маленькая россиянка выступила с Шакирой на закрытии ЧМ–2026

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Россиянка Есения Михеева, которая живет в Соединенных Штатах, оказалась на одной сцене с певицей Шакирой на финале чемпионата мира по футболу. Родители 10-летней девочки показали фото с выступления в соцсетях.

Мама и папа Есении хореографы. Они отправили заявку на участие в онлайн-конкурсе, так россиянку увидела Шакира. Ей понравилось, как девочка танцует, и певица пригласила Михееву в свой номер для ЧМ-2026.

Латиноамериканская звезда 19 июля выступила в перерыве финала чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife Stadium в штате Нью-Джерси.

Сборная Испании и Аргентины в этот день боролись за статус чемпиона. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу испанцев. Гол в ворота соперников забил Ферран Торрес.