Луис де ла Фуэнте высказался о победе сборной Испании в финале ЧМ по футболу

Сборная Испании по футболу стала чемпионом мира в США, Канаде и Мексике, переиграв в овертайме команду Аргентины со счетом 1:0 на стадионе в Нью-Джерси в ночь на 20 июля. Таким образом, Лионель Месси и компания не смогли защитить титул, добытый в Катаре в 2022 году. О триумфе "красной фурии" – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.



Фото: Getty Images/David Ramos

Больше месяца футбола и 104 матча позади: чемпионат мира в США, Канаде и Мексике – уже история.

В финале встретились первая и вторая команды рейтинга ФИФА, действующий обладатель Кубка мира и действующий чемпион Европы, чего ранее не было никогда. "Лучшие в мире" против "уникальных", как про свои команды говорили главные тренеры Испании и Аргентины Луис де ла Фуэнте и Лионель Скалони соответственно. Сборные, которые должны были встретиться в Финалиссиме весной 2026 года, но матч отменили из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Судьба свела их в финале чемпионата мира, но путь был радикально противоположным. Испанцы, не считая дебюта с Кабо-Верде (0:0), катком проехались по соперникам, пропустив за весь турнир всего один гол. Аргентинцы же пусть и прошли групповую стадию без особых проблем, в плей-офф испытали жесточайшие трудности и все время ходили по острию ножа. Два овертайма, едва не проигранный матч с Египтом в 1/8 финала и победа над Англией в полуфинале 2:1, уступая 0:1 до самой концовки встречи. Но когда казалось, что все пропало, на помощь "альбиселесте" приходил он – Лионель Месси.

У великого 39-летнего аргентинца на нынешнем турнире 8 голов и 4 результативные передачи. Журналисты же сталкивали его лбами персонально с представителем нового поколения суперзвезд – 19-летним Ламином Ямалем. Месси купал этого парня в 2007 году во время фотосессии для одного из проектов Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), и спустя 19 лет эти кадры вновь завирусились в Сети. Теперь они встретились друг против друга в главном футбольном матче четырехлетия в ранге лидеров сборных своих стран. Да, у Ламина статистика на нынешнем ЧМ не столь внушительна (один гол и ноль голевых передач), но его влияние на игру за счет умных, резких и техничных действий на правом краю атаки крайне велико.

Финалу могли помешать внешние факторы: лесные пожары в Канаде настолько сильны, что принесли в США смог, из-за чего событие оказалось под угрозой. А за сутки до игры в Нью-Джерси еще и пошли проливные дожди. Но в итоге все обошлось, и зрители, которые заплатили за билеты колоссальные деньги (по данным СМИ, ценник на ряд мест доходил до 33 тысяч долларов, а у перекупщиков – до 11 миллионов), увидели начало вовремя.

Но первый тайм вряд ли развлек требовательную американскую публику: если испанцы наскребли хотя бы три удара по воротам и два в створ, то аргентинцы – вообще ни одного. "Красная фурия" выиграла середину поля и периодами здорово комбинировала в финальной трети: в особенности ярко работал правый фланг, на котором верховодили Ямаль и защитник Педро Порро. Но для гола ни их усилий, ни выстрела играющего на острие нападения Микеля Ояарсабаля не хватило – вратарь "альбиселесте" Эмилиано Мартинес отработал на ленточке как следует.

Пробудить фанатов в перерыве должно было звездное шоу с участием Мадонны, группы BTS, Шакиры и Джастина Бибера. Но если первые трое дали энергии (особенно Мадонна, которую на поле вывели Роналдо и Роналдиньо), то вот последний со своим гитарным соло, на мой скромный взгляд, вполне соответствовал сонному настроению первой половины финала.

Второй тайм также прошел под диктовку сборной Испании, с одним лишь важным отличием – работы у Эмилиано Мартинеса заметно прибавилось. "Красная фурия" полностью контролировала встречу и раз за разом наносила удары, но голкипер аргентинцев будто притягивал мячи к себе. Его партнеры в поле же продолжали заниматься не созиданием, а разрушением, так и не нанеся ни одного удара по воротам. Отныне это – антирекорд финалов ЧМ.

При этом давление на южноамериканцев резко усилилось после того, как полузащитник Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку в конце матча, едва не оторвав ноги Пау Кубарси. Причем первую от главного арбитра встречи Славко Винчича хавбек получил за разговоры. Жесточайшая подстава со стороны игрока для Лионеля Скалони.

Несмотря на это, до 0:0 "альбиселесте" все же дотянула, отложив определение обладателя Кубка мира как минимум до овертайма. А как выяснилось – максимум до него. Первая 15-минутка стала для испанцев разминочной, а в начале второй случился золотой гол: кросс справа на дальнюю штангу, вышедший на замену Нико Уильямс скинул головой под удар другому вышедшему со скамейки футболисту Феррану Торресу, и нападающий воткнул мяч под перекладину.



Фото: AP/TASS/Matt Slocum

При этом испанцы в добавленное время в сумме забили трижды: еще один гол отменили из-за предшествовавшего ему нарушению, а второй из-за офсайда у все того же Торреса. Аргентина же сподобилась на первые для себя выстрелы хотя бы в сторону ворот только под конец овертайма – и их было аж два, но все мимо. Для сравнения, у "красной фурии" ударов набралось 20, из которых 12 пришлось в створ.

Месси и его друзья не сумели защитить титул, завоеванный в Катаре четыре года назад. Испанцы же подняли первый Кубок мира над головой с 2010 года, и команда под руководством Луиса де ла Фуэнте не проиграла 38-й матч подряд, что стало новым рекордом в истории футбола. Трофей с помпой вручили президент США Дональд Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино, плюс каждому победителю достались золотые чемпионские перстни, которые, по данным СМИ, стоят около 50 тысяч долларов.





Луис де ла Фуэнте главный тренер сборной Испании по футболу Это игроки исключительного таланта. Для меня было честью сопровождать их на этом пути. Я очень взволнован, оглядываясь назад. Мы много общались с игроками. Мы выиграли все, и это замечательно. Это поколение футболистов, которыми мы гордимся. Вместе мы сильнее.

После игры больно было смотреть на Лионеля Месси: пока некоторые его партнеры на эмоциях лезли в драку с испанцами, вожак Аргентины в свои 39 лет не скрывал слез. Его второй Кубок мира был так близко, буквально на расстоянии вытянутой руки. За время турнира он побил все мыслимые и немыслимые рекорды, пусть и не стал в итоге лучшим бомбардиром в истории ЧМ и лучшим по этому показателю на турнире в США. И то и другое достижение отныне – у форварда французов Килиана Мбаппе, который забил 10 мячей на нынешнем ЧМ и 22 на всех мундиалях в карьере.

Месси с огромной долей вероятности провел последний для себя матч на чемпионатах мира. Скажем прямо, далеко не самый яркий: в прошлых играх он мог ходить пешком почти всю игру, чтобы включиться под конец и перевернуть ее сценарий. На этот раз не вышло – Испания лишила его мяча, а без него он не в силах творить свою фирменную магию.



Фото: FIFA via Getty Images/Maja Hitij

Наследник Месси в "Барселоне" Ламин Ямаль в свои 19 лет стал первым в истории игроком, выигрывавшим и чемпионат мира, и чемпионат Европы, что удалось ему два года назад. А дальше – магия цифр, которую многие обожают: сделал это вингер 19 июля по местному времени под 19-м номером спустя 19 лет с момента того самого фото, где Месси купал его в ванной. И Лионель тогда выступал за сине-гранатовых под 19-м номером.

И это – не единственное крышесносное сравнение. В 2010 году, когда испанцы впервые в истории стали чемпионами мира, турнир начинался 11 июня противостоянием сборных Мексики и ЮАР, а "красная фурия" выступала на нем в качестве победителей Евро. Плюс по ходу турнира они вышли из группы E с первого места и побеждали Португалию с Криштиану Роналду в составе. Спустя 16 лет в США, Канаде и Мексике произошло все ровно то же самое: история закольцевалась самым что ни на есть удивительным образом.

Это был местами спорный, местами скандальный и провокационный, но, без сомнения, очень яркий турнир. По-настоящему грандиозный с точки зрения посещаемости, доходов, количества игр и голов. И эту сложнейшую гонку лучше всех прошла Испания, пропустив по ходу турнира всего один гол. Это было непревзойденное выступление команды Луиса де ла Фуэнте, который выстроил команду практически без слабых мест.

