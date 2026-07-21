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21 июля, 09:09

Политика

Иран атаковал дата-центр американской компании Amazon в Бахрейне

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Иран нанес удар крылатыми ракетами по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне, полностью уничтожив его. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана. – Прим. ред.).

Атака была совершена в ответ на нападение американских военных на строящиеся объекты и гражданскую инфраструктуру в Дарховейне.

Строящаяся атомная электростанция "Дарховейн", находящаяся на юго-западе Ирана, подверглась ударам со стороны Вооруженных сил США в ночь на 19 июля. В операции были задействованы несколько снарядов.

Россия осудила обстрел ядерного объекта, противоречащий резолюции Совета безопасности ООН. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва ожидает оценки МАГАТЭ.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля 2026 года, когда израильские и американские вооруженные силы атаковали иранские объекты. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В июне сторонам удалось достичь временного перемирия и подписать меморандум о взаимопомощи. Однако в начале июля военные действия возобновились.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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