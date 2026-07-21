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21 июля, 09:21

Происшествия

Небольшой самолет сел на крышу дома в Техасе

Фото: 123RF.com/photojadd

Небольшой самолет Piper J-3 Cub приземлился на крышу жилого дома в Хьюстоне, штат Техас. Пилота госпитализировали, сообщает телеканал ABC со ссылкой на департамент по общественной безопасности Техаса.

По данным департамента, пилот пытался посадить воздушное судно на ближайшем летном поле, но в итоге приземлился на дом в одном из районов города. Инцидент произошел в понедельник утром, 20 июля.

Как уточнили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), речь идет о двухместном легком самолете Piper J-3 Cub. Пилот находился на борту один.

На данный момент неизвестно, были ли люди в доме в момент происшествия и есть ли пострадавшие на земле. Расследование инцидента продолжается.

Ранее на борту самолета Boeing 737-800, летевшего из Греции в Германию, 61-летнего мужчину по плечи засосало в разбитый иллюминатор. Инцидент произошел, когда самолет уже взлетел. На высоте примерно 6 тысяч метров раздался громкий хлопок и окно разбилось. Супруга держала пострадавшего мужчину за ноги до тех пор, пока ему не помогли.

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