Карседо отреагировал на скандал с жеребьевкой перед серией пенальти в Суперкубке России

"Зенит" из Санкт-Петербурга стал обладателем Суперкубка России по футболу, переиграв московский "Спартак" в серии пенальти на стадионе в Нижнем Новгороде 18 июля. Несмотря на начало сезона, команды выдали ураганный матч, в котором не обошлось без массовой драки и громкого скандала с жеребьевкой перед 11-метровыми. О раскаленном противостоянии расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва) – 1:1 (пенальти 4:2)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Голы: Соболев, 90+ (с пенальти) – Мартинс, 25.

"Зенит": Адамов, Мантуан (Волков, 88), Дивеев, Нино (Андраде, 59), Вега, Дркушич (Джон Джон, 46), Барриос (Аугусто, 59), Вендел, Педро, Глушенков (Мостовой, 75), Соболев.

"Спартак": Максименко, Бабич (Джику, 74), Литвинов, Ву, Жедсон (Пруцев, 81), Умяров, Барко (Угальде, 81), Мартинс (Денисов, 74), Зобнин, Маркиньос (Дмитриев, 81), Солари.

Предупреждения: Жедсон, 38, Нино, 53, Педро, 58, Адамов, 90+.

Почти полтора месяца без большого российского футбола пролетели как один миг – и мы снова в игре. Матч за Суперкубок между победителем чемпионата страны "Зенитом" и обладателем Кубка "Спартаком" в качестве стартовой афиши – настоящий подарок.

В межсезонье коллективы Сергея Семака и Хуана Карлоса Карседо не претерпели значительных изменений: никого из основных игроков у "Зенита" и "Спартака" не ушел, при этом у тех и других есть новички.

На берега Невы приехали один из лучших защитников РПЛ прошлого сезона Кевин Андраде из "Балтики", а также форвард "Трабзонспора" Фелипе Аугусто, который в прошлом сезоне в Турции забил во всех турнирах 15 мячей. И тот, и другой остались в запасе. У "Спартака" же теперь в строю испанский защитник из "Алавеса" Виктор Парада, но и ему пока не нашлось места в стартовых 11-ти.

При этом у "Зенита" в заявку на Суперкубок не попали защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике, у которых фактически не было отпуска в связи с выступлением за сборную Бразилии на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. И если второго главный тренер "пентакампеонов" Карло Анчелотти использовал от случая к случаю, то первый все матчи отыграл в стартовом составе и стал одним из лучших футболистов сборной, вылетевший в 1/8 финала после поединка с Норвегией.

Расстановкой тренеры друг друга особо не удивили: стартовые составы в целом предсказуемы. В то же время Хуан Карлос Карседо избрал для "Спартака" вариант без номинального центрального нападающего, к чему он уже прибегал по ходу весенней части прошлого сезона, в отличие от Сергея Семака, который выпустил на острие экс-игрока красно-белых Александра Соболева. Но наличие ярко выраженного форварда "Зениту" особо не помогло: голкипер москвичей Александр Максименко в первом тайме практически не вступал в игру, и уж тем более не совершал ярких сейвов. Моментов у его ворот до перерыва практически не было.

Все благодаря партнерам: "Спартак" заметно выигрывал у "Зенита" в движении, купируя прорывы футболистов сине-бело-голубых еще на подступах к штрафной. При этом в атаке подопечные Карседо выглядели намного активнее, пусть и создав лишь один реальный шанс забить. Но сразу использовав его на 100 процентов.

На 25-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс выиграл верховой мяч на чужой половине, его партнеры зацепились за сферу на правом фланге, а вышедший на край обороны Жедсон Фернандеш поставил баскетбольный заслон защитнику "Зенита" Роману Веге, тем самым освободив коридор для передачи Маркиньосу. Бразилец отпасовал в штрафную под удар Пабло Солари – вратарь петербуржцев Денис Адамов мяч вытащил, но отбил его прямо на ногу Мартинсу. Кристофер добивал уже в пустой створ – 1:0.



Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

Во втором тайме в темпе прибавил уже "Зенит": Семак в перерыве заменил защитника Ваню Дркушича на полузащитника Джон Джона, убив тем самым двух зайцев. Во-первых, сам бразилец добавил активности впереди, а во-вторых, на место словенца справа в обороне переместился Густаво Мантуан, за счет чего край стал более мобильным. Плюс ко всему в помощь к Соболеву вышел Аугусто, что добавило мощи и агрессии впереди. "Спартак" же пусть и старался не прижиматься к воротам, но все же начал слегка проседать в физике.

Максимально темповой жесткий футбол в течение всего матча заложил ядерную бомбу в его концовку. Красно-белые могли сделать 2:0, но суперсейв после выстрела вышедшего на замену Манфреда Угальде потащил Адамов. Как оказалось, эпизод стал ключевым, ибо чуть позже результативную ошибку в своей штрафной совершил защитник "Спартака" Александер Джику. В борьбе с Соболевым ганец неаккуратно сыграл рукой уже в добавленное время, и главный судья Евгений Буланов указал на точку. Бить пошел сам Александр, и Максименко он переиграл – 1:1 на самых последних секундах встречи.

Пенальти Соболев бил напротив трибуны фанатов "Спартака", и экс-форвард красно-белых не удержался от провокаций в их сторону. В нападающего полетели бутылки, Александр продолжал что-то показывать болельщикам, и проучить бывшего партнера захотели уже игроки красно-белых. Заварилась сначала небольшая стычка, а затем и массовая драка стенка на стенку. Бились так, что у хавбека москвичей Наиля Умярова осталась огромная царапина на шее: постарался замененный к тому моменту опорник "Зенита" Вильмар Барриос, который в пожаре обоюдных претензий схватил россиянина за шею.

Разнимали команды минут пять, и серии 11-метровых было уже не избежать. И тут случилось странное: дело в том, что ворота и очередность бьющих определяется жребием, но сторону поля в итоге выбрал сам арбитр. И указал он на ту, где была трибуна фанатов "Зенита". "Спартак" был в ярости, но, по словам комментатора встречи Георгия Черданцева, это решение организаторов из соображений безопасности (к этому эпизоду мы еще вернемся).

В прошлом сезоне Кубка России Карседо проворачивал трюк, меняя под серию пенальти Максименко на резервного голкипера Илью Помазуна. Здесь же слотов у главного тренера "Спартака" не было, и на серию остался Александр. Он – не сказать, что признанный отражатель пенальти, и в итоге сейвов Максименко не совершил. Единственный смазанный удар "Зенита" – попадание Андрея Мостового в штангу. А вот Денис Адамов совершил два спасения, отразив выстрелы Наиля Умярова и Игоря Дмитриева. Решающий же пенальти исполнил все тот же Соболев, окончательно взбесив фанатов красно-белых.



Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Команда Семака при неровной игре все же выиграла юбилейный 10-й Суперкубок России. После игры главный тренер "Зенита" отметил на пресс-конференции, что побед много не бывает, поэтому эмоции от очередного триумфа максимально положительные.





Сергей Семак главный тренер "Зенита" Много нервов, борьбы, эмоций. Тяжелый матч в плане качества игры, не все получалось. Рад, что смогли победить, команда проявила столько эмоций. Ребята голодны до побед. Естественно, нам было сложнее, болельщиков "Спартака" было больше, доехать сюда из Москвы не проблема. Плюс последние годы у "Спартака" не так много побед в крупных турнирах, и каждая дает болельщикам больше эмоций, чем наши победы, к которым наши болельщики привыкли.

Хуан Карлос Карседо, который был так близок ко второму титулу в "Спартаке" всего за семь месяцев работы, отметил в беседе с журналистами, что его команда была лучше соперника.





Хуан Карлос Карседо главный тренер "Спартака" У нас был план на игру, исходя из того, какие футболисты были в нашем распоряжении. Лучшие, чтобы противостоять "Зениту", учитывая характеристики соперника. На мой взгляд, мы неплохо сыграли, доминировали, контролировали игру. Не так много позволили создать сопернику.

К слову, Карседо был явно в шоке от отмены жребия, в какие ворота будут бить пенальти. Дипломатично решил не развивать тему, лишь добавив, что "такое в его карьере произошло впервые". Да и вообще лично мне сложно припомнить ситуацию, когда сторону определяли исключительно по градусу настроений на той или иной трибуне. А ведь в том числе от этого фактора зависит настроение бьющего.

Но! Сергей Семак на пресс-конференции заявил, что жеребьевка на самом деле была, а разговоры об отмене назвал фейком. Но при этом в Сети уже гуляет диалог главного судьи с капитаном "Спартака" Романом Зобниным, которому объявляют о выборе ворот без жребия как о факте, который "не обсуждается". Причем сначала он полетел по интернету в формате аудио и текста, а затем и видео.

Здесь стоит оговориться: само собой, главный тренер мог не видеть все эти записи, так как ему просто не до этого. Однако ряд источников утверждают, что об отмене жеребьевки как о фейке заявили и представители Российского футбольного союза. Евгений Буланов отвечать на вопросы журналистов отказался.

Несмотря на проигранный Суперкубок, "Спартак" своим перфомансом сделал очень и очень серьезную заявку на чемпионство. Испанец ставит футбол "свободных художников": игроки не сказать, что строго привязаны к своим позициям, и это обстоятельство позволяет им путать соперника и параллельно с этим создавать на поле магию. Благо, в составе красно-белых собраны творцы очень высокого класса. Плюс команда прекрасно готова физически, что позволяет ей сбивать темп соперника и самой вылетать в быстрые атаки. Даже в первом официальном матче сезона, когда не все настройки доведены до идеала, смотрелась картина крайне презентабельно.

Но здесь и сейчас победил "Зенита": Сергей Семак – один из лучших тренеров страны по управлению игрой за счет замен, что он вновь и продемонстрировал. Да, это делать легче, когда выпускаешь со скамейки Джон Джона и Фелипе Аугусто, купленных за громадные деньги. Но их еще нужно внедрить в игру, сделать верные перестроения. И несмотря на то, что решающей по сути стала ошибка защитника "Спартака", привела к ней именно активность сине-бело-голубых.

Страсти не утихнут еще долго, а примерно через неделю – 24 июля – начнется новый сезон Российской Премьер-лиги. И если все матчи будут такими, как этот, чемпионат получится невероятно зрелищным и жарким.

