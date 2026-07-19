Карседо отреагировал на скандал с жеребьевкой перед серией пенальти в Суперкубке России

"Зенит" из Санкт-Петербурга стал обладателем Суперкубка России по футболу, переиграв московский "Спартак" в серии пенальти на стадионе в Нижнем Новгороде 18 июля. Несмотря на начало сезона, команды выдали ураганный матч, в котором не обошлось без массовой драки и громкого скандала с жеребьевкой перед 11-метровыми. О раскаленном противостоянии расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва) – 1:1 (пенальти 4:2)
Голы: Соболев, 90+ (с пенальти) – Мартинс, 25.
"Зенит": Адамов, Мантуан (Волков, 88), Дивеев, Нино (Андраде, 59), Вега, Дркушич (Джон Джон, 46), Барриос (Аугусто, 59), Вендел, Педро, Глушенков (Мостовой, 75), Соболев.
"Спартак": Максименко, Бабич (Джику, 74), Литвинов, Ву, Жедсон (Пруцев, 81), Умяров, Барко (Угальде, 81), Мартинс (Денисов, 74), Зобнин, Маркиньос (Дмитриев, 81), Солари.
Предупреждения: Жедсон, 38, Нино, 53, Педро, 58, Адамов, 90+.
Почти полтора месяца без большого российского футбола пролетели как один миг – и мы снова в игре. Матч за Суперкубок между победителем чемпионата страны "Зенитом" и обладателем Кубка "Спартаком" в качестве стартовой афиши – настоящий подарок.
В межсезонье коллективы Сергея Семака и Хуана Карлоса Карседо не претерпели значительных изменений: никого из основных игроков у "Зенита" и "Спартака" не ушел, при этом у тех и других есть новички.
На берега Невы приехали один из лучших защитников РПЛ прошлого сезона Кевин Андраде из "Балтики", а также форвард "Трабзонспора" Фелипе Аугусто, который в прошлом сезоне в Турции забил во всех турнирах 15 мячей. И тот, и другой остались в запасе. У "Спартака" же теперь в строю испанский защитник из "Алавеса" Виктор Парада, но и ему пока не нашлось места в стартовых 11-ти.
При этом у "Зенита" в заявку на Суперкубок не попали защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике, у которых фактически не было отпуска в связи с выступлением за сборную Бразилии на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. И если второго главный тренер "пентакампеонов" Карло Анчелотти использовал от случая к случаю, то первый все матчи отыграл в стартовом составе и стал одним из лучших футболистов сборной, вылетевший в 1/8 финала после поединка с Норвегией.
Расстановкой тренеры друг друга особо не удивили: стартовые составы в целом предсказуемы. В то же время Хуан Карлос Карседо избрал для "Спартака" вариант без номинального центрального нападающего, к чему он уже прибегал по ходу весенней части прошлого сезона, в отличие от Сергея Семака, который выпустил на острие экс-игрока красно-белых Александра Соболева. Но наличие ярко выраженного форварда "Зениту" особо не помогло: голкипер москвичей Александр Максименко в первом тайме практически не вступал в игру, и уж тем более не совершал ярких сейвов. Моментов у его ворот до перерыва практически не было.
Все благодаря партнерам: "Спартак" заметно выигрывал у "Зенита" в движении, купируя прорывы футболистов сине-бело-голубых еще на подступах к штрафной. При этом в атаке подопечные Карседо выглядели намного активнее, пусть и создав лишь один реальный шанс забить. Но сразу использовав его на 100 процентов.
На 25-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс выиграл верховой мяч на чужой половине, его партнеры зацепились за сферу на правом фланге, а вышедший на край обороны Жедсон Фернандеш поставил баскетбольный заслон защитнику "Зенита" Роману Веге, тем самым освободив коридор для передачи Маркиньосу. Бразилец отпасовал в штрафную под удар Пабло Солари – вратарь петербуржцев Денис Адамов мяч вытащил, но отбил его прямо на ногу Мартинсу. Кристофер добивал уже в пустой створ – 1:0.
Во втором тайме в темпе прибавил уже "Зенит": Семак в перерыве заменил защитника Ваню Дркушича на полузащитника Джон Джона, убив тем самым двух зайцев. Во-первых, сам бразилец добавил активности впереди, а во-вторых, на место словенца справа в обороне переместился Густаво Мантуан, за счет чего край стал более мобильным. Плюс ко всему в помощь к Соболеву вышел Аугусто, что добавило мощи и агрессии впереди. "Спартак" же пусть и старался не прижиматься к воротам, но все же начал слегка проседать в физике.
Максимально темповой жесткий футбол в течение всего матча заложил ядерную бомбу в его концовку. Красно-белые могли сделать 2:0, но суперсейв после выстрела вышедшего на замену Манфреда Угальде потащил Адамов. Как оказалось, эпизод стал ключевым, ибо чуть позже результативную ошибку в своей штрафной совершил защитник "Спартака" Александер Джику. В борьбе с Соболевым ганец неаккуратно сыграл рукой уже в добавленное время, и главный судья Евгений Буланов указал на точку. Бить пошел сам Александр, и Максименко он переиграл – 1:1 на самых последних секундах встречи.
Пенальти Соболев бил напротив трибуны фанатов "Спартака", и экс-форвард красно-белых не удержался от провокаций в их сторону. В нападающего полетели бутылки, Александр продолжал что-то показывать болельщикам, и проучить бывшего партнера захотели уже игроки красно-белых. Заварилась сначала небольшая стычка, а затем и массовая драка стенка на стенку. Бились так, что у хавбека москвичей Наиля Умярова осталась огромная царапина на шее: постарался замененный к тому моменту опорник "Зенита" Вильмар Барриос, который в пожаре обоюдных претензий схватил россиянина за шею.
Разнимали команды минут пять, и серии 11-метровых было уже не избежать. И тут случилось странное: дело в том, что ворота и очередность бьющих определяется жребием, но сторону поля в итоге выбрал сам арбитр. И указал он на ту, где была трибуна фанатов "Зенита". "Спартак" был в ярости, но, по словам комментатора встречи Георгия Черданцева, это решение организаторов из соображений безопасности (к этому эпизоду мы еще вернемся).
В прошлом сезоне Кубка России Карседо проворачивал трюк, меняя под серию пенальти Максименко на резервного голкипера Илью Помазуна. Здесь же слотов у главного тренера "Спартака" не было, и на серию остался Александр. Он – не сказать, что признанный отражатель пенальти, и в итоге сейвов Максименко не совершил. Единственный смазанный удар "Зенита" – попадание Андрея Мостового в штангу. А вот Денис Адамов совершил два спасения, отразив выстрелы Наиля Умярова и Игоря Дмитриева. Решающий же пенальти исполнил все тот же Соболев, окончательно взбесив фанатов красно-белых.
Команда Семака при неровной игре все же выиграла юбилейный 10-й Суперкубок России. После игры главный тренер "Зенита" отметил на пресс-конференции, что побед много не бывает, поэтому эмоции от очередного триумфа максимально положительные.
Хуан Карлос Карседо, который был так близок ко второму титулу в "Спартаке" всего за семь месяцев работы, отметил в беседе с журналистами, что его команда была лучше соперника.
К слову, Карседо был явно в шоке от отмены жребия, в какие ворота будут бить пенальти. Дипломатично решил не развивать тему, лишь добавив, что "такое в его карьере произошло впервые". Да и вообще лично мне сложно припомнить ситуацию, когда сторону определяли исключительно по градусу настроений на той или иной трибуне. А ведь в том числе от этого фактора зависит настроение бьющего.
Но! Сергей Семак на пресс-конференции заявил, что жеребьевка на самом деле была, а разговоры об отмене назвал фейком. Но при этом в Сети уже гуляет диалог главного судьи с капитаном "Спартака" Романом Зобниным, которому объявляют о выборе ворот без жребия как о факте, который "не обсуждается". Причем сначала он полетел по интернету в формате аудио и текста, а затем и видео.
Здесь стоит оговориться: само собой, главный тренер мог не видеть все эти записи, так как ему просто не до этого. Однако ряд источников утверждают, что об отмене жеребьевки как о фейке заявили и представители Российского футбольного союза. Евгений Буланов отвечать на вопросы журналистов отказался.
Несмотря на проигранный Суперкубок, "Спартак" своим перфомансом сделал очень и очень серьезную заявку на чемпионство. Испанец ставит футбол "свободных художников": игроки не сказать, что строго привязаны к своим позициям, и это обстоятельство позволяет им путать соперника и параллельно с этим создавать на поле магию. Благо, в составе красно-белых собраны творцы очень высокого класса. Плюс команда прекрасно готова физически, что позволяет ей сбивать темп соперника и самой вылетать в быстрые атаки. Даже в первом официальном матче сезона, когда не все настройки доведены до идеала, смотрелась картина крайне презентабельно.
Но здесь и сейчас победил "Зенита": Сергей Семак – один из лучших тренеров страны по управлению игрой за счет замен, что он вновь и продемонстрировал. Да, это делать легче, когда выпускаешь со скамейки Джон Джона и Фелипе Аугусто, купленных за громадные деньги. Но их еще нужно внедрить в игру, сделать верные перестроения. И несмотря на то, что решающей по сути стала ошибка защитника "Спартака", привела к ней именно активность сине-бело-голубых.
Страсти не утихнут еще долго, а примерно через неделю – 24 июля – начнется новый сезон Российской Премьер-лиги. И если все матчи будут такими, как этот, чемпионат получится невероятно зрелищным и жарким.