Коммерческое помещение выставили на торги в Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предприниматели могут приобрести на торгах нежилое помещение площадью 263,7 квадратного метра в районе Измайлово. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Объект расположен на последнем этаже трехэтажного здания в Заводском проезде. Продавцом выступает департамент городского имущества Москвы.

Как отметил Пуртов, коммерческое помещение находится в шаговой доступности от станции метро "Измайловская", что может обеспечить стабильный поток клиентов. В объекте свободного назначения можно разместить центр дополнительного образования, юридическую фирму или офис.

Прием заявок на участие в торгах завершится 29 июля. Сам аукцион состоится 7 августа на электронной площадке "Росэлторг". Для участия потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

До 6 августа предприниматели также могут успеть подать заявку для участия в торгах двух крупных помещений на улице Мельникова в Таганском районе Москвы. Общая площадь помещений превышает 262 и 282 квадратных метра.

Они расположены на первом этаже с отдельными входами и предназначены для бизнеса с адаптивным назначением: под флагманский проект или аренду несколькими организациями.