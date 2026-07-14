Более 40 зданий реализовали на столичных аукционах с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

46 нежилых зданий реализовали на городских аукционах в первом полугодии 2026 года. Их общая площадь превысила 17,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, аукционы по продаже и аренде нежилых зданий имеют спрос у инвесторов. Приобретенные объекты используются для ведения бизнеса, в частности в торговле, медицине, образовании, культуре и предоставлении услуг.

"Объекты были выставлены на аукционы как по отдельности, так и едиными лотами, включавшими в себя сразу несколько построек. Три здания реализовали на торгах по аренде, остальные – по продаже. На один лот в среднем претендовали четыре участника аукциона", – отметила Багреева.

Лидером по количеству реализованных зданий в первом полугодии стал Центральный административный округ Москвы. Три из них являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения.

Как подчеркнул руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, самым популярным лотом на городских торгах стал объект в Хорошёво-Мнёвниках площадью 156 квадратных метров – за него боролись 10 участников.

"А за двухэтажное здание площадью 200,5 квадратного метра в Басманном районе боролись шесть участников аукциона", – добавил он.

Помимо объектов в столице, на торгах реализовали 34 городских здания в четырех округах Московской области – в Одинцовском, Пушкинском, Наро-Фоминском и в Чехове.

Торги проводятся на электронной площадке "Росэлторг". Для участия нужно зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Вся информация о выставляемом на торги имуществе размещена на Инвестиционном портале Москвы. В разделе "Торги Москвы" можно найти фотографии, документы, а также сведения об условиях и форме продажи.

Ранее шесть коммерческих помещений выставили на открытые торги в новом жилом комплексе района Солнцево. Их площадь составляет от 86,2 до 182,2 квадратного метра. В помещениях можно открыть магазины, салоны красоты, пункты выдачи заказов и другое.