Объем столичного экспорта в страны Африки вырос вдвое

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Производственный экспорт Москвы в страны Африки в 2025 году увеличился практически в два раза (на 89,5%) по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Страны Африки – одно из перспективных направлений для московских экспортеров высокотехнологичных решений", – сказал он.

Российская столица уже занимает первое место по объему товарооборота с Африканским континентом среди других регионов страны – на нее приходится 36,7% от общероссийского показателя.

"Среди основных направлений сотрудничества с Африкой – фармацевтика и медицина, машиностроение для топливно-энергетического сектора, а также приборостроение для развития транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры региона", – сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Чаще всего продукция направлялась в Алжир, Египет, ДР Конго, Эфиопию и Нигерию. Продвижением товаров за рубежом занимается центр поддержки экспорта "Моспром". Предприятиям города помогают сформировать отраслевые стратегии выхода на экспорт.

Особым спросом пользуется байерская программа, по которой город компенсирует расходы на обустройство стенда на международных выставках и логистику экспонатов, а также организует переговоры с партнерами. В сентябре 2026 года город, в частности, организует переговоры в ЮАР в рамках выставки Electra Mining Africa.

Ежегодно Москва организует десятки деловых поездок, во время которых городские компании могут презентовать свои товары и услуги потенциальным партнерам за рубежом, до конца года пройдет еще ряд таких мероприятий, их график опубликован на сайте программы Made in Moscow. В список вошли мероприятия для IТ-разработчиков, производителей электроники и оборудования и многих других.

