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14 июля, 12:41

Происшествия

Продюсер "Грибов" заявил о стремлении Киева превратить украинцев в "киевстонеров"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Киев стремится превратить всех украинцев в людей, подобных рэперу Киевстонеру (настоящее имя – Альберт Васильев, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который обвиняется в подготовке теракта в РФ. Об этом заявил его бывший коллега, продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш.

"Киевстонер – это тот тип людей, который не имеет собственного мнения, <...> такими СБУ легко управлять", – сказал Бардаш в беседе с РИА Новости.

В свою очередь, юрист Дмитрий Аграновский в беседе с aif.ru рассказал, что Испания и Словакия де-юре могут выдать России Киевстонера, но на практике с этим все сложно.

"Испания выдает по запросам РФ граждан, обвиняемых в разного рода общеуголовных преступлениях. В моей практике такие случаи были. Поэтому технически это возможно, соответствующие соглашения с Испанией у нас есть", – заметил он.

Но по обвинению в помощи Украине его могут не выдать, так как европейские государства в той или иной степени вовлечены в боевые действия против РФ, добавил Аграновский. Такого же мнения придерживается и криминалист Михаил Игнатов.

По словам Игнатова, РФ предоставит Европе соответствующие запросы. Для этого нужны четкие доказательства. В теории любое лицо, изобличенное в помощи террористам, должно быть выдано. Но в этом случае может вмешаться политическая составляющая.

"Для нас он террорист. А для Евросоюза он считается оказывающим помощь Украине", – пояснил криминалист.

О срыве удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию, расположенному в жилом секторе Подмосковья, стало известно 14 июля. В ФСБ рассказывали, что злоумышленники разместили БПЛА в ангаре рядом с предприятием, по которому планировали удар. Исполнитель сорванной атаки задержан, а арендатор склада при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

По данным российских спецслужб, к попытке атаки причастен экс-участник группы "Грибы" Киевстонер. Он переводил деньги пособнику сорванного теракта, а также занимался координацией эвакуации задержанного исполнителя нападения. Сам рэпер опроверг обвинения в свой адрес.

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