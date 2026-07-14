Кремль отверг обвинения Евросоюза в кибератаках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва отвергает обвинения Евросоюза в кибератаках, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не причастна. При этом обвинения всегда звучат голословно и без доказательств, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее ЕС ввел санкции против России в отношении девяти граждан и четырех компаний "в ответ на вредоносную кибернетическую деятельность". Под ограничения подпали в том числе "офицеры российской разведки, частные хакеры и частные компании", которые, считает Брюссель, "способствуют России в дестабилизации ЕС, его участников и иностранных партнеров".

Позднее МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева. Причина была связана с кибератаками, к которым якобы причастна РФ.