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14 июля, 16:32

Политика

Кремль отверг обвинения Евросоюза в кибератаках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва отвергает обвинения Евросоюза в кибератаках, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не причастна. При этом обвинения всегда звучат голословно и без доказательств, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее ЕС ввел санкции против России в отношении девяти граждан и четырех компаний "в ответ на вредоносную кибернетическую деятельность". Под ограничения подпали в том числе "офицеры российской разведки, частные хакеры и частные компании", которые, считает Брюссель, "способствуют России в дестабилизации ЕС, его участников и иностранных партнеров".

Позднее МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева. Причина была связана с кибератаками, к которым якобы причастна РФ.

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