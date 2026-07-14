Совбез РФ заявил о двукратном росте числа завербованных для террора подростков

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Число подростков, которые совершили преступления террористического характера в результате вербовки, увеличилось в 2,2 раза в первом полугодии 2026 года. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ) РФ.

В период с января по июнь число таких несовершеннолетних выросло с 88 до 196 человек. При этом количество подростков, совершивших преступления экстремистской направленности, увеличилось в 1,4 раза – с 62 до 87 человек.

"В условиях проведения специальной военной операции продолжается активная деятельность украинских националистов по дестабилизации общественно-политической обстановки в России с использованием диверсионно-террористических методов и задействованием в них молодежи", – подчеркнули в СБ РФ.

В целом за первое полугодие 2026-го количество несовершеннолетних россиян, которые переступили закон, увеличилось на 9%. Речь идет о 11,4 тысячи человек. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 10,5 тысячи подростков, совершивших преступления.

Ранее стало известно, что 16-летнего подростка из Воронежской области осудили за подготовку теракта. По данным следствия, он в мае 2025 года переписывался с сотрудниками спецслужб Украины. Парень согласился взорвать автомобиль военнослужащего за деньги.