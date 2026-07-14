Телеведущий Кушанашвили сообщил о скором завершении карьеры

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что планирует завершить карьеру в 2027 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал журналиста.

В числе причин такого решения – нежелание стареть в глазах зрителей, поделился Кушанашвили.

Кроме того, телеведущий намекнул, что его программа "Каково?!" не приносит достаточного заработка, при том что работа над ней подрывает здоровье. Кушанашвили еще предстоит полностью побороть онкологию.

"Все, что мне осталось, – жить качественно. Вот что мне нужно сделать", – заключил журналист.

Ранее сообщалось, что народный артист России Сергей Маковецкий не собирается уходить на пенсию или брать паузу в творческой деятельности. По его словам, у него "еще многое впереди".