Посол РФ в Нидерландах отверг обвинения в кибератаках в адрес Москвы

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Российский посол в Гааге Владимир Тарабрин, которого 14 июля пригласили в МИД Нидерландов, отверг выдвинутые в адрес Москвы обвинения в кибератаках. Об этом РИА Новости рассказали в российском посольстве в королевстве.

В МИД Нидерландов послу РФ зачитали заявление, которое было подготовлено в Брюсселе. В письме была затронута тема кибератак, которые российские госструктуры и негосударственные субъекты якобы совершают против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран – членов Евросоюза и Украины.

Однако Тарабрин указал, что эти обвинения основаны на домыслах, которые не подкреплены заслуживающими доверия фактами.

13 июля Великобритания ввела санкции в отношении сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России, которые якобы причастны к кибероперациям против Лондона. Кроме того, под ограничения подпали специалисты военно-аналитического центра "Рыбарь".

В общей сложности Британия расширила антироссийский санкционный лист на 10 пунктов и внесла 14 новых имен в список, касающийся вопросов кибербезопасности. В свою очередь, Евросоюз ввел дополнительные рестрикции против РФ в отношении 9 физлиц и 4 организаций за якобы кибератаки против целей на территории европейских стран.

В РФ пообещали ответить Великобритании на расширение списка антироссийских санкций. Позднее МИД Германии вызвал российского посла из-за ситуации с кибератаками.

При этом Москва не раз опровергала подобные утверждения. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не причастна. При этом, по его словам, обвинения всегда звучат голословно и без доказательств.

