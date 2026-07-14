Sabah: суд в Турции объявил Нетаньяху в розыск через Интерпол

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Стамбульский суд объявил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол как особо опасного преступника. Об этом сообщает газета Sabah.

"Коллегия судей, рассматривающих в 11-м суде Стамбула по уголовным делам иск касательно задержания Глобальной флотилии "Сумуд" (стойкости. – Прим. ред.), вынесла решение объявить обвиняемого Нетаньяху в розыск через "красный" бюллетень", – отметило издание.

Расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года. Спустя несколько лет, в 2019-м, ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам.

В ноябре 2025 года Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху и еще нескольких израильских чиновников. Всего ордер распространяется на 37 подозреваемых, которые обвиняются в совершении геноцида, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи и преступлениях против человечности.

После этого Нетаньяху направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу запрос о помиловании. Премьер отмечал, что прекращение судебных разбирательств против него отвечает национальным интересам государства и поможет предотвратить дальнейший раскол в обществе.

Кроме того, преследование Нетаньяху официально просил прекратить и американский лидер Дональд Трамп. Он направил соответствующее письмо президенту Израиля, назвав дело против Нетаньяху политическим.

При этом СМИ со ссылкой на неназванных израильских чиновников писали, что Герцог хочет, чтобы Нетаньяху признал свою вину по делу о коррупции прежде, чем получит возможное помилование.