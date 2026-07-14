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14 июля, 19:30

Политика

Трамп заявил, что отказался от идеи возмещения 20% за проход через Ормуз

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Американский лидер Дональд Трамп отказался от идеи 20-процентного возмещения за проход судов через Ормузский пролив. Об этом президент США сообщил в социальной сети Truth Social.

По его словам, это решение было принято на фоне "крайне продуктивных переговоров" с лидерами стран Ближнего Востока.

"Я принял решение заменить возмещение США в размере 20% торговыми и инвестиционными сделками, которые разные государства Персидского залива заключат с Соединенными Штатами", – уточнил он.

При этом Трамп указал, что пролив открыт для всех судов, за исключением тех, которые идут в иранские порты, выходят из них или перевозят грузы, связанные с Ираном.

Ранее американский лидер сообщал, что США восстанавливают блокаду морских портов Ирана. Как уточняло Центральное командование Вооруженных сил США, она возобновляется с 14 июля.

Также Трамп подчеркивал, что впредь США будут известны как "хранители Ормузского пролива". Он напомнил, что на протяжении 50 лет Соединенные Штаты охраняли пролив бесплатно, однако теперь будут "зарабатывать деньги". Речь шла о возмещении США 20% всех транспортируемых грузов за все расходы, связанные с обеспечением безопасности пролива.

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