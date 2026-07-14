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14 июля, 19:30

Общество

РВИО подготовило программу об истории столицы в лагере "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Эксперты московского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) разработали просветительскую программу для молодых лидеров общественных организаций. Мероприятия проходят в рамках патриотической смены летнего лагеря "Молодежь Москвы" в кинопарке "Москино", сообщила пресс-служба регионального отделения РВИО в столице.

Программа посвящена истории столицы и сохранению исторической памяти. Председатель московского отделения РВИО, исполняющий обязанности ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров подчеркнул, что патриотизм начинается с личной ответственности за страну и знания истории своего государства.

"Подобные образовательные проекты помогают формировать преемственность поколений. Важно не просто просвещать молодежь, а показывать связь времен на живых примерах", – подчеркнул он.

По его словам, собравшиеся в лагере ребята – будущие лидеры. Они уже сейчас формируют молодежную повестку российской столицы.

"Молодежь Москвы" дает возможность получать новые знания, развивать лидерские качества и перенимать ответственность за будущее страны, отметил Сидоров.

"Именно так формируется преемственность поколений", – резюмировал он.

Одним из важнейших событий программы стала лекция экспертов РВИО "Николай Алексеев. Лучший мэр дореволюционной Москвы". Молодые люди узнали о деятельности московского градоначальника конца XIX века.

Именно благодаря ему город получил современную систему канализации и водоснабжения. Также при Алексееве построили Исторический музей, ГУМ, Политехнический музей, а Москва стала превращаться в передовой европейский город.

Также в рамках мероприятия участники посмотрели авторскую лекцию помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского – "Неизвестное об известных. Николай Алексеев".

"Молодые люди приняли участие в исторической викторине "Москва на пороге XIX–XX веков", которую провели эксперт РВИО Илья Федоров и историк, публицист Рамазан Урусов", – добавили в пресс-службе РВИО.

На смене были молодые представители общественных организаций Москвы, которые занимаются гражданско-патриотическим воспитанием. Для них подготовили образовательную и культурную программы. Они были направлены, в частности, на укрепление гражданской ответственности.

Участие московского отделения Российского военно-исторического общества в лагере "Молодежь Москвы" является частью системной работы по историческому просвещению молодежи, подчеркнули в пресс-службе организации.

Ранее открылась регистрация на участие в первом Всероссийском форуме волонтеров и гражданских активистов "Патриоты России". Мероприятие пройдет в Тюмени 25 августа. Принять участие могут жители регионов, которые активно помогают бойцам СВО и их семьям.

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