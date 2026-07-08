Открылась регистрация на Всероссийский форум "Патриоты России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открылась регистрация на участие в первом Всероссийском форуме волонтеров и гражданских активистов "Патриоты России". Мероприятие состоится в Тюмени 25 августа.

Форум призван объединить авторов социальных, культурных, образовательных, информационных и волонтерских проектов со всей страны. Участники смогут обменяться опытом и выстроить партнерство.

Принять участие в мероприятии могут жители регионов, которые активно помогают бойцам СВО и их семьям. В частности, основными направлениями форума будут: информационная политика в период проведения СВО, сохранение памяти о событиях в Донбассе и творческие решения для поддержки бойцов.

Между тем патриотическое волонтерство набирает популярность в Москве. Как рассказал Сергей Собянин, за последний год число участников этого движения увеличилось более чем втрое. Например, волонтеры поддерживают семьи бойцов спецоперации, а в волонтерских центрах "Доброе место" проходят встречи с героями.