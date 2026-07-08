Международная федерация волейбола сняла ограничения со спортсменов из РФ

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Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских спортсменов. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Российским спортсменам и техническим должностным лицам во всех дисциплинах будет разрешено вернуться к участию в турнирах FIVB", – говорится в сообщении.

Как отметили в FIVB, это отражает приверженность организации защите права спортсменов на доступ к спорту независимо от гражданства. Кроме того, уточняется, что российские сборные также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем количеством очков, которое было на момент заморозки.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство российского Олимпийского комитета, а также рекомендовал отменить все ограничения против россиян на участие в международных соревнованиях. Однако решение относительно позиции ОКР имеет временный характер.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новость о МОК можно назвать положительной, и это важный шаг на пути восстановления отношений между МОК и ОКР. Вместе с тем работа по линии российских спортивных ведомств будет продолжена.