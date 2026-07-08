Силы ПВО сбили 111 дронов самолетного типа за 12 часов над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские силы ПВО сбили 111 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, дроны сбиты над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей. Также БПЛА уничтожили в небе Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Башкирии, Татарстана и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее беспилотники атаковали компрессорную станцию "Краснодарская" "Голубого потока". Сейчас специалисты продолжают работать над устранением повреждений. В компании "Газпром" заявляли, что целью атаки был срыв бесперебойных поставок. Принятые меры позволили избежать такого развития событий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на атаку заявил, что РФ принимает максимальные меры для минимизации опасности терактов Украины в отношении мировой энергосистемы.