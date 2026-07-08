Движение на МСД в районе станции Перерва восстановлено после аварии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный Дептранс сообщил о восстановлении движения на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе станции МЦД Перерва после аварии. Пост ведомства опубликован в МАХ.

О ДТП с участием двух автомобилей в Проектируемом проезде № 395 стало известно вечером 8 июля. ЧП повлияло на транспортный поток, из-за чего в районе аварии образовался затор протяженностью 1,3 километра.

До этого по аналогичной причине движение было затруднено на внутренней стороне 77-го километра МКАД в районе Левобережного. Уточнялось, что зона затора растянулась на семь километров. На месте ЧП работали оперативные службы.