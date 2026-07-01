ДТП с участием двух автомобилей произошло на Живописном мосту

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Две машины столкнулись на Живописном мосту на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент на месте происшествия задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что движение в районе аварии затруднено на два километра и осуществляется по одной из четырех полос. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

В свою очередь, осведомленный источник рассказал Агентству "Москва", что в результате аварии с участием самосвала Mercedes и "Газели" черепно-мозговую травму и перелом грудной клетки выявили у водителя последнего транспортного средства. Его доставили в больницу.

Ранее на 59-м километре внешней стороны МКАД водитель автомобиля Fiat врезался в стоявший грузовик "Тонар", а затем столкнулся с еще одной машиной. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира Fiat. Из-за случившегося движение было временно затруднено.