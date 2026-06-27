ДТП произошло на внешней стороне 42-го км МКАД

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Авария произошла на внешней стороне 42-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В связи с ДТП движение было затруднено на 6 километров и осуществлялось по двум полосам из семи. Водителей призывали выбирать пути объезда.

Ранее на севере Москвы произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса маршрута м57. Авария случилась у дома 2 на улице Софьи Ковалевской. В результате инцидента пострадали 2 пассажира. По предварительной информации, водитель легковушки при перестроении не уступил дорогу автобусу.

До этого автомобиль съехал в кювет под Красноярском. По данным МВД, 42-летняя женщина, находившаяся за рулем авто, не справилась с управлением. В результате случившегося женщина погибла, пострадали трое детей.