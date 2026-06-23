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23 июня, 10:14

Происшествия

Женщина погибла и трое детей пострадали в ДТП на трассе под Красноярском

Фото: 24.мвд.рф

Автомобиль съехал в кювет под Красноярском. В результате погибла женщина, еще трое детей пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По предварительным данным, ДТП произошло утром 23 июня на 104-м километре автодороги Р-257. Ведомство уточнило, что 42-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Nissan, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части в кювет.

В настоящее время на месте аварии находятся следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее на 39-м километре МКАД водитель Hyundai наехал на стоящий из-за технической неисправности Mercedes и пешехода, вышедшего из транспорта. От полученных травм человек скончался.

Еще одно ДТП произошло возле села Васильевка в Саратовской области, где столкнулись два автомобиля. В результате случившегося погибли водитель автомобиля Hyundai 1977 года рождения, женщина 1980 года рождения, которая ехала в машине Hyundai, а также водитель Renault 1975 года рождения и его пассажиры – мужчина 1963 года рождения, женщины 1967 и 2008 года рождения.

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