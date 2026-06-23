Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Человек погиб в результате ДТП на внешней стороне МКАД, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Предварительно, на 39-м километре МКАД водитель Hyundai наехал на стоящий из-за технической неисправности Mercedes и пешехода, вышедшего из транспорта. От полученных травм человек скончался.

В настоящий момент на месте работают не только сотрудники Госавтоинспекции, но и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Эту работу, а также ход процессуальной проверки по факту аварии контролирует прокуратура Юго-Западного административного округа.

В столичном Дептрансе, в свою очередь, сообщили, что на месте происшествия работают оперативные службы города. В районе аварии движение затруднено, необходимо выбирать пути объезда. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Находке Приморского края машина скорой помощи, которая доставляла новорожденного во Владивосток, перевернулась и оказалась на боку. Ребенок попал в реанимацию, а его состояние оценивалось как тяжелое.

