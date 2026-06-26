На севере Москвы автомобиль столкнулся с автобусом

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На севере Москвы произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса маршрута м57. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.



Авария случилась примерно в 06:20 у дома 2 на улице Софьи Ковалевской.

В результате инцидента пострадали 2 пассажира. По предварительной информации, водитель легковушки при перестроении не уступил дорогу автобусу. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Краснодарском крае микроавтобус столкнулся с большегрузом. 46-летний водитель "Вольво" выехал на встречную полосу и наехал на пассажирскую "Газель". В результате ДТП пострадали трое детей и четверо взрослых.