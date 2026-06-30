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30 июня, 09:56

Происшествия

Три человека пострадали в аварии на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, на 59-м километре внешней стороны МКАД водитель автомобиля Fiat врезался в стоявший грузовик "Тонар", после чего столкнулся с еще одной машиной. В результате аварии травмы получили водитель и два пассажира Fiat.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и оперативные службы, обстоятельства случившегося выясняются.

"Движение в районе ДТП затруднено и осуществляется по двум полосам. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – указали в Дептрансе Москвы.

Ранее на Садовом кольце пострадала девушка-мотоциклист. По данным СМИ, мотоцикл двигался по улице Садово-Спасской, и в какой-то момент девушка не справилась с управлением. В итоге она наехала на столб освещения. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в НИИ имени Склифосовского.

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