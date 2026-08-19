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01:29

Шоу-бизнес

В суде зарегистрировали жалобу блогера Лерчек на ее обвинительный приговор

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Гагаринский суд Москвы принял апелляционные жалобы по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что в суд поступили жалобы от всех сторон процесса – самой Чекалиной, ее адвокатов и представителей государственного обвинения. После подготовки материалов дело будет передано в Московский городской суд, который позднее определит дату рассмотрения апелляции.

Блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина в 2024 году обвинили в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств. Утверждалось, что они перевели более 250 миллионов рублей, полученных от проведения фитнес-марафонов, на счета в ОАЭ.

Позднее Чекалин признал вину и был приговорен к семи годам лишения свободы. При этом расследование в отношении Лерчек приостанавливали из-за ее онкологического заболевания, однако спустя время оно было возобновлено.

В итоге суд назначил Лерчек условный срок, штраф и запрет на администрирование сайтов в рамках уголовного дела о незаконных многомиллионных переводах за границу, связанного с ее фитнес-марафонами.

Блогеру Лерчек могут заменить условный срок на реальный

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