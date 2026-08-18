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18 августа, 20:19

Шоу-бизнес

Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге опровергли слухи о переговорах с Shaman

Фото: AP/Invision/Evan Agostini

Организаторы концерта рэпера Канье Уэста в России не обращались к представителям певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) с предложением о совместном выступлении, сообщила ТАСС генеральный директор Say Agency Анна Субчева.

Ранее в СМИ появилась информация, что Уэст якобы хотел выступить вместе с Дроновым на концерте в Санкт-Петербурге, но тот отказался от предложения.

Субчева подчеркнула, что не обращалась к представителям российского исполнителя и не просила о совместном выступлении.

"Кто и зачем связывался с представителями Shaman – для меня загадка. Это точно была не я", – отметила она.

Выступления рэпера назначены на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. В связи с этим спрос на бронирование отелей и апартаментов на даты концертов вырос на 53% по сравнению с аналогичным временем прошлого года.

По словам продюсера Иосифа Пригожина, приблизительный гонорар Уэста за каждый концерт – от 10 миллионов долларов. Таким образом, за два выступления он может получить как минимум 20 миллионов долларов.

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