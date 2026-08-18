В ГД заявили, что Канье Уэст для встречи с Путиным должен спеть "Седую ночь" на русском

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Депутат Госдумы Светлана Журова не исключила, что американский рэпер Канье Уэст может встретиться с Владимиром Путиным, если артист исполнит песню Юрия Шатунова "Седая ночь" на русском языке. Об этом она сообщила РИА Новости.

Журова отметила, что не удивится, если такая встреча состоится, однако многое зависит от графика главы государства. Депутат напомнила, что в Сети ранее появился ИИ-ролик, где песня "Седая ночь" исполняется голосом, похожим на голос Уэста. Журова предположила, что артист наверняка видел его, хотя в открытых источниках утверждается обратное.

Парламентарий посоветовала Уэсту при встрече сказать Путину, что он готов исполнить песню на русском. Она добавила, что российский лидер уже встречался с известными иностранными спортсменами и артистами, некоторые из которых впоследствии просили гражданство. По словам Журовой, Путин обладает талантом убеждения.

Журова также выразила уверенность, что если Уэст и приедет в Россию, то публика будет скандировать и просить его спеть "Седую ночь", и не исключила, что он сделает сюрприз и исполнит ее.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что американскому рэперу стоит взять уроки у шансонье Михаила Шуфутинского и исполнить с ним песню "Тихо, как в раю". Кроме того, парламентарий посоветовал Уэсту исполнить другие песни, понятные российскому слушателю, например "Что ж ты, фраер, сдал назад" или "Владимирский централ" Михаила Круга.



Выступления Уэста назначены на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. На этом фоне спрос на бронирование отелей и апартаментов на даты концертов вырос на 53%.

