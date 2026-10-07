Сильный ветер повалил 10 деревьев в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге сильные порывы ветра повалили 10 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города.

В частности, по одной иве рухнуло в Полюстровском парке и на проспекте Стачек. На Дальневосточном проспекте сломалась липа, еще одна – на бульваре по проспекту Стачек, а более крупное дерево упало в парке Декабристов.

В саду "Серебряный пруд" вдоль дорожки легла большая береза. В Приморском лесничестве не досчитались ели, а в Сестрорецком – ивы и двух сосен, которые оказались на дорожках и вдоль магистрали.

Дорожники и садовники уже оперативно устранили последствия ветра, в ближайшее время деревья будут вывезены. В настоящее время продолжается мониторинг территорий.

Как отметил главный метеоролог Петербурга Александр Колесов, ветер 6 октября стал вторым по скорости в центре города в 2026 году, достигнув 15 метров в секунду.

Ранее сильный ветер и ливень в Татарстане привели к падению 23 деревьев, нарушению электроснабжения и подтоплениям. Кроме того, из-за непогоды сорвало кровли 3 жилых домов, надворных построек и магазина.