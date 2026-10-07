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07 октября, 13:41

Шоу-бизнес

Певец Гарри Стайлс во второй раз станет дядей

Фото: AP/Invision/Scott A Garfitt

Певец Гарри Стайлс во второй раз станет дядей. Об этом стало известно после того, как его сестра, Джемма Стайлс, рассказала о своей беременности в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка опубликовала фотографию, на которой виден округлившийся живот. При этом пол будущего ребенка и предполагаемая дата родов пока неизвестны.

"Готов игрок номер два", – подписала снимок Стайлс.

Джемма на протяжении долгого времени состоит в отношениях с Михалом Млыновски. В 2024 году она родила от него первого ребенка – девочку. Ее имя и внешность до сих пор не раскрыты.

Ранее сообщалось, что Стайлс проводил много времени в Риме со своей возлюбленной, голливудской актрисой Зои Кравиц. По информации инсайдеров, пара просто гуляла там, встречалась с друзьями и жила очень размеренной жизнью.

Рим стал для знаменитостей удобным местом для встреч, поскольку там их "практически не беспокоили".

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