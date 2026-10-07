Певица Нюша заявила, что решила вернуть имя Анна

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Певица Нюша (настоящее имя – Анна Шурочкина) рассказала, что решила вернуть себе имя Анна, которое официально носила до смены имени. Об этом артистка сообщила в эфире утреннего шоу "1+1" на "Новом Радио".

По словам певицы, она официально сменила имя в 17 лет, когда участвовала в конкурсе на одном из телеканалов. Тогда она стала Нюшей в паспорте, но не исключала, что однажды вернется к прежнему имени.

"Сейчас вот пришло, просто пришло время, я понимаю, что я хочу имя Анна снова вернуть", – призналась артистка.

Нюша также вспомнила, что на решение сменить имя в прошлом повлиял мультсериал "Смешарики", где есть персонаж с таким же именем. Певица объяснила, что хотела использовать свой псевдоним без проблем с авторскими правами, поэтому и решила официально стать Нюшей в паспорте.

До этого артистка не сдержала слез, когда речь зашла о ее отце Владимире, который ранее был ее продюсером. Певице предложили описать чувства, которые она испытывает при встрече с родителем. Нюша призналась, что ее отношение к отцу нельзя назвать однозначным.

Певица рассказала, что любит отца, но при этом всю жизнь старалась соответствовать его ожиданиям. Нюша также отметила, что отец возлагал на нее определенные надежды и в попытках их оправдать она порой теряла связь с собой и собственными желаниями.

