Певица Нюша расплакалась во время разговора об отце

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Певица Нюша (настоящее имя – Анна Шурочкина) не сдержала слез во время психологической сессии в шоу "Фобия", когда речь зашла о ее отце Владимире, который ранее был ее продюсером.

Артистке предложили описать чувства, которые она испытывает при встрече с родителем. Нюша призналась, что ее отношение к отцу нельзя назвать однозначным. Певица рассказала, что любит отца, но при этом всю жизнь старалась соответствовать его ожиданиям.

"Я не знаю, как это описать, если мы говорим про чувства. Мне всегда хочется ему угодить. Надо быть какой-то идеальной", – рассказала артистка.

Нюша также отметила, что отец возлагал на нее определенные надежды, и в попытках их оправдать она порой теряла связь с собой и собственными желаниями.

Ранее Нюша посвятила новый трек "Полароид" своему возлюбленному диджею Владиславу Ханецкому. В клипе были отображены прогулки певицы и ее возлюбленного по Москве. СМИ сообщали, что певица и диджей познакомились в Дубае во время вечеринки в компании общих друзей, когда артистка еще жила в ОАЭ.

